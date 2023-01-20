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Стало известно, почему Камила Валиева не выступит на Кубке Первого канала

Стало известно, почему Камила Валиева не выступит на Кубке Первого канала
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Олимпийская чемпионка в команде и победительница чемпионата Европы – 2022 в женском одиночном катании 16-летняя Камила Валиева не выступит на Кубке Первого канала, который пройдёт в Москве с 21 по 22 января. Об этом сообщает фан-аккаунт фигуристки.

Валиева не выступит на турнире из-за недавно перенесённой болезни. Она стала капитаном одной из команды.

Состав команды Валиевой:

  • Елизавета Туктамышева
  • Софья Муравьёва
  • Анастасия Зинина
  • Софья Самоделкина
  • Евгений Семененко
  • Дмитрий Алиев
  • Андрей Мозалёв
  • Макар Игнатов
  • Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
  • Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

Вторым капитаном стала Алина Загитова. Состав:

  • Софья Акатьева
  • Аделия Петросян
  • Вероника Яметова
  • Алина Горбачёва
  • Пётр Гуменник
  • Александр Самарин
  • Артём Ковалёв
  • Глеб Лутфуллин
  • Анастасия Мишина — Александр Галлямов
  • Евгения Тарасова — Владимир Морозов
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