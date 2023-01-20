Стало известно, почему Камила Валиева не выступит на Кубке Первого канала

Олимпийская чемпионка в команде и победительница чемпионата Европы – 2022 в женском одиночном катании 16-летняя Камила Валиева не выступит на Кубке Первого канала, который пройдёт в Москве с 21 по 22 января. Об этом сообщает фан-аккаунт фигуристки.

Валиева не выступит на турнире из-за недавно перенесённой болезни. Она стала капитаном одной из команды.

Состав команды Валиевой:

Елизавета Туктамышева

Софья Муравьёва

Анастасия Зинина

Софья Самоделкина

Евгений Семененко

Дмитрий Алиев

Андрей Мозалёв

Макар Игнатов

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

Вторым капитаном стала Алина Загитова. Состав: