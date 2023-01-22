Бойкова и Козловский поддержали Зинину, получившую травму на Кубке Первого канала

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались об Анастасии Зининой, получившей травму во время проката короткой программы на Кубке Первого канала.

«В первую очередь я бы хотел поддержать спортсменку, которая вчера неудачно травмировалась. Я хотел бы сказать, что Настя должна как можно быстрее возвращаться в строй, набирать форму и показывать свои лучшие результаты. Тем более она очень красивая и классная спортсменка», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.



«Да. Она очень красиво катается. Мы вживую её видели в первый раз, и мне очень понравились её руки, то, как она работает ими», — отметила Бойкова.



«Какое моральное состояние было после этого? Вообще, соревнования после этого ушли на второй план, потому что нет ничего важнее здоровья спортсмена. Мы искренне рады, что самое страшное обошло стороной, нет никаких серьёзных повреждений. Я уверен, что спортсменка в скором времени вернётся на лёд в своей лучшей форме.



Сильно ли волнуемся за коллег? Мы вообще поддерживаем всех ребят. Здесь такое двойственное ощущение: вроде как подсознательно больше переживаешь за тех, кто катается за твою команду, но тем не менее поскольку мы со всеми ребятами общаемся, со всеми взаимодействуем, то, конечно же, желаем успешных прокатов как и нашим временным соперникам, так и нашим сокомандникам», — сказал Козловский.



«В общем, мы поддерживаем всех в любом случае», — добавила Бойкова.

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