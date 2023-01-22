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Кубок Первого Канала. Командный турнир. День 2
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Получившая травму на Кубке Первого канала Анастасия Зинина проведёт неделю в больнице

Получившая травму на Кубке Первого канала Анастасия Зинина проведёт неделю в больнице
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Фигуристка Анастасия Зинина, получившая травму во время проката короткой программы на Кубке Первого канала, проведёт неделю в больнице.

Зинина, выступавшая за команду «Нас не догонят», упала при приземлении с тройного лутца. Из-за сильного ушиба она не смогла встать на ноги и завершить прокат. Фигуристка была госпитализирована для постановки диагноза и лечения.

Фото: Личный архив Анастасии Зининой

«Хочу сказать огромное спасибо всем моим друзьям фигуристам, которые написали мне слова поддержки, и всем моим болельщикам, которые так переживают за меня.

Мне сделали все необходимые исследования. К счастью, переломов нет, есть сильный ушиб и отёк тканей. К сожалению мне необходим постельный режим, поэтому на неделю я вынуждена остаться в больнице. Мне безумно жаль, что я не смогу дальше продолжить борьбу, но я желаю своей команде победить», — написала Зинина в соцсетях.

После первого дня Кубка Первого канала (коротких программ) «Красная машина» выигрывает у «Нас не догонят» со счётом 745,68:738,31. Сегодня в произвольной программе Зинину заменит Ксения Гущина.

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