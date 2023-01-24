Александра Трусова рассказала, как относится к хейту в соцсетях

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как относится к хейту на своих страницах в социальных сетях.
«Недавно начала вести «Телеграм», снимать «кружочки» и рассказывать, что делаю, вроде подписчикам нравится. Сталкивалась ли с хейтом? Мне кажется, что всех хейтят. Кому то ногти мои не нравятся. А мне нравятся длинные ногти, я их наращиваю. Возможно, они не нравятся маме моей, тренеру, но мне нравятся. Я спокойно отношусь к этому.
С 13 лет после четверных у меня стало очень много подписчиков, началось много комментариев. Тогда это меня задевало. Читала и думала, почему так пишут. Сейчас абсолютно спокойно отношусь, это их мнение, пусть пишут. У меня есть очень большая фан группы, от них исходит большая поддержка. Есть большая фан-группа в Китае, они присылают постоянно подарки, огромное количество, умудряются доставлять оттуда, — сказала Трусова в эфире рутуб канала «Говорит Инсайт».
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