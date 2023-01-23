«Ни дня без позора и привлечения внимания!» Трусова стала антигероем Кубка Первого канала

Саша пыталась организовать фан-встречу во время выступления одиночниц и нарвалась на критику болельщиков.

Александра Трусова вновь угодила в скандал! Это произошло на Кубке Первого канала, хотя Саша даже не участвовала в нём, а просто пришла на трибуны вместе с бойфрендом, Марком Кондратюком, поболеть за остальных фигуристов.

Неучастие Трусовой в турнире вряд ли полностью обусловлено конфликтом с Первым каналом — организаторы приглашали участников по спортивному принципу, согласно местам, занятым на чемпионате России. Александра с чемпионата России снялась по болезни — следовательно, не получила места.

Но журналисты публиковали её фото с трибун в телеграм-каналах, в соцсетях появлялись фотографии болельщиков с Сашей. И всё бы шло своим чередом — фанаты часто фотографируются с любимыми фигуристами прямо на трибунах — пока Трусова не сделала объявление.

Александра Трусова и Марк Кондратюк на Кубке Первого канала Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Всем привет! Я сегодня на ЦСКА-Арене. Все, кто хочет сфотографироваться и взять автограф, подходите в 19:30-20:10 к сектору 210. Жду вас в зоне, где продаётся мой мерч!» — написала фигуристка в телеграм-канале.

На льду как раз начинала выступление Софья Самоделкина — первая из участниц. И не все поняли, зачем устраивать фан-встречу во время соревнований, а не воспользоваться для этого перерывом.

В итоге Трусову на собственную фан-встречу не пустили: ей указали, что она не имеет права проводить на территории стадиона массовое мероприятие, так как оно не согласовано. Встречу прервали, и она переместилась к 204-му сектору.

«Меня туда не пропустили, поэтому автограф-сессия переносится на 204-й выход — приходите, я вас жду» — сказала Трусова, опубликовав видео.

В соцсетях фигуристку обвинили в неуважении как к коллегам, так и к стюардам, которые следили за порядком и по регламенту не могли допустить стихийную фан-встречу.

«Ведёт свои подковёрные игрища»

— Саша снова в главных заголовках! Про Кубок сразу все забыли! — Antimatrix.

— Она никого не заставляла. Даже если бы она не проводила встречу, многие всё равно в зале на неё смотрели, — Я.

— Обвинять Сашу в том, что она любима и популярна, не надо. Может быть, запретить ей посещать мероприятия, чтобы внимание людей на неё не переключалось, ну смешно, — Ираида.

— Трусова ни дня без позора и привлечения внимания! Я каждый раз рада за Тутберидзе, что это позорище покинуло её группу, — Евгения.

— Саша ведёт себя по-хамски. Воспитания ноль, и самое главное, что делает хуже только себе, — Людмила Кашлакова.

— Ведёт свои подковёрные игрища, — Ольга Петрова.

Александра Трусова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Любой может прийти с улицы и устроить фан-встречу?»

— Вообще, проводить такие встречи во время соревнований некрасиво по отношению к другим спортсменам, но это ладно. Волнует другое. Это не совсем безопасно. Как для Саши, так и для окружающих, — Maximiliana.

— Зачем перетягивать внимание на себя? Непонятно Сашино поведение, — Natali N.

— Это самое натурально хамство по отношению к выступающим спортсменам! Если бы она устроила эту встречу после выступлений, вопросов бы не возникло. Но ей же плевать, что она своими действиями выражает неуважительное отношение к одиночницам, — Alexandra.

— Написано было, что это несогласованная встреча во время выступления девушек. Ну, это как минимум некрасиво. Ты зачем пришла? Поболеть за своих или лишний раз засветиться? На камеру попала и ушла. Молодец. Главное, себя продать подороже, — Шестакова Алёна.

— То есть любой может прийти с улицы и устроить фан-встречу на турнире? Вы серьёзно? Для Кубка Первого канала Саша ничем не отличается от любого другого гражданина с улицы, — Сергей П.