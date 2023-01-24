Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова рассказала о поддержке болельщиков и близких во время стартов.

«Никогда не думаю, что они (родители) сидят на трибуне. Приходят, даже не спрашивают меня, приходят, когда хотят. Единственное – я с ними не нахожусь перед стартом. Раньше с мамой ездила и была с ней вдвоём, больше никого не пускала в круг. Сейчас я одна или с молодым человеком, и никто не подходит ко мне до старта обычно. А на трибуны они ходят, как хотят, потому что я их не вижу и мне не важно.

Всегда сама настраиваюсь, хотя болельщики поддерживают, конечно. Слышу, конечно, поддержку. И, проезжая мимо какого-то фан-сектора, что они кричат, иногда и перед стартом. Иногда в нужный момент, иногда в ненужный, но им же не сказать, как хотят, так и кричат. Давно привыкла, и это меня никак не сбивает», — — сказала Трусова в эфире рутуб-канала «Говорит Инсайт».