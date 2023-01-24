Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2023: где смотреть, расписание трансляций
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С 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия) пройдёт чемпионат Европы 2023 года по фигурному катанию. В прямом эфире соревнования можно будет посмотреть в сервисе Okko.
Комментировать прокаты вместе с Андреем Журанковым и Линой Фёдоровой будут звездные гости: Евгения Медведева, Марк Кондратюк, Екатерина Боброва, Александр Энберт, Бетина Попова и Анна Погорилая.
Расписание трансляций (время московское)
25 января
14:10 — спортивные пары, короткая программа
18:35 — мужчины, короткая программа
26 января
14:10 — женщины, короткая программа
20:20 — спортивные пары, произвольная программа
27 января
14:10 — танцы на льду, ритм-танец
18:55 — мужчины, произвольная программа
28 января
13:55 — женщины, произвольная программа
19:25 — танцы на льду, произвольный танец
Комментарии
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