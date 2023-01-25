Гербольдт: мне кажется, мы с Энбертом ни разу друг к другу не подошли с претензиями

Бронзовый призёр чемпионата России в женском одиночном катании Катарина Гербольдт рассказала, какими должны быть взаимоотношения партнёров в спортивной паре.
С весны 2010 по 2014 год Гербольдт выступала в парном катании с Александром Энбертом, тренируясь в группе Тамары Москвиной.
«Как спокойно принимать тот момент, когда ты сам всё сделал идеально, а партнёр ошибся? Мне кажется, это как в семейной жизни: ты понимаешь, что у каждого есть свои минусы, свои плюсы. Но, тем не менее, вы некая семья, в данном случае спортивная, и ты должен принимать своего партнёра таким, какой он есть. Все спортсмены когда-то делают ошибки, и ты тоже ошибаешься. Это всё равно совместная работа. Я начала воспринимать это так, что, значит, я тоже где-то ошиблась, раз не получилось у него. Саша со своей стороны реагировал так же. Мне кажется, ни разу мы друг к другу не подошли с претензиями. Это спорт, так вышло. Если кто-то что-то не сделал, то это МЫ не сделали», — сказала Гербольдт в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
- 25 января 2023
-
09:15
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
07:00
-
06:00
- 24 января 2023
-
23:10
-
23:00
-
22:46
-
22:26
-
22:00
-
21:00
-
21:00
-
19:16
-
19:08
-
18:55
-
18:27
-
17:33
-
15:14
-
15:00
-
14:48
-
14:31
-
14:10
-
14:00
-
13:21
-
12:17
-
11:24
-
11:06
- 23 января 2023
-
23:40
-
23:27
-
23:26
-
21:58
-
21:48