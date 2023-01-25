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ISU Чемпионат Европы: Мужчины. Короткая программа
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Алиса Ефимова: уже взяли два серебра на этой арене и надеемся продолжить серию

Алиса Ефимова: уже взяли два серебра на этой арене и надеемся продолжить серию
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Бывшая российская фигуристка Алиса Ефимова, выступающая за Германию в спортивной паре с Рубеном Бломмаром, прокомментировала прокат короткой программы на чемпионате Европы – 2023 в Эспоо (Финляндия).

Перед произвольной программой пара Ефимова/Бломмар занимает третье место, несмотря на ошибку в поддержке, из-за которой элемент был оценен только по базовому уровню.

«Мы здесь уже в третий раз. Были на Finlandia Trophy, этапе Гран-при, а теперь и на чемпионате Европы. Мы знаем каток, зона разминки не изменилась, и это немного обнадёживает. Мы уже взяли два серебра на этой арене и надеемся продолжить серию», — приводит слова Ефимовой пресс-служба ISU.

Произвольную программу на чемпионате Европы спортивные пары покажут завтра, 26 января.

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