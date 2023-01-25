Видеообзор короткой программы лидеров ЧЕ-2023 в парном катании
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Итальянцы Сара Конти и Никколо Мачи оправдали статус фаворитов чемпионата Европы – 2023 по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Конти и Мачи справились со всеми заявленными элементами, получили от судей за свой прокат 70,45 балла и лидируют после короткой программы. Ранее в сезоне-2022/2023 они дважды становились призёрами этапов серии Гран-при ISU и поднялись на пьедестал почёта финала Гран-при.
В короткой программе на чемпионате Европы второй результат показала пара из Германии Анника Хокке и Роберт Кункель, которые набрали 67,08 баллов. Третьими с 62,77 баллами стали бывшая россиянка Алиса Ефимова и Рубен Бломмар, представляющие Германию.
Произвольную программу на чемпионате Европы спортивные пары покажут завтра, 26 января.
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