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ISU Чемпионат Европы: Мужчины. Короткая программа
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18:40 Мск
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Видеообзор короткой программы лидеров ЧЕ-2023 в парном катании

Видеообзор короткой программы лидеров ЧЕ-2023 в парном катании
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Итальянцы Сара Конти и Никколо Мачи оправдали статус фаворитов чемпионата Европы – 2023 по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Конти и Мачи справились со всеми заявленными элементами, получили от судей за свой прокат 70,45 балла и лидируют после короткой программы. Ранее в сезоне-2022/2023 они дважды становились призёрами этапов серии Гран-при ISU и поднялись на пьедестал почёта финала Гран-при.

В короткой программе на чемпионате Европы второй результат показала пара из Германии Анника Хокке и Роберт Кункель, которые набрали 67,08 баллов. Третьими с 62,77 баллами стали бывшая россиянка Алиса Ефимова и Рубен Бломмар, представляющие Германию.

Произвольную программу на чемпионате Европы спортивные пары покажут завтра, 26 января.

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