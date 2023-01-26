Грассль: я получил множество негативных комментариев из-за моего решения поехать в Москву

Итальянский фигурист Даниэль Грассль, готовившийся к соревнованием под руководством Этери Тутберидзе, подвёл итоги короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, проходящем в Эспоо (Финляндия), в которой он показал лишь восьмой результат.



«На этих соревнованиях я чувствовал сильно давление и очень нервничал. На тренировках у меня всё шло хорошо, но на самихз соревнованиях я был слишком напряжен. Надеюсь, что я смогу вернуться и буду снова бороться в произвольной программе, как и делал это на тренировках в Москве. Я чувствовал себя там очень хорошо, и ко мне вернулась мотивация.



Было много давления из-за негативных комментариев, которые я получил после того, как поехал в Москву. Многие люди против меня и моего решения», — приводит слова Грассля официальный сайт ISU.