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ISU Чемпионат Европы: Женщины. Короткая программа
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Грассль: я получил множество негативных комментариев из-за моего решения поехать в Москву

Грассль: я получил множество негативных комментариев из-за моего решения поехать в Москву
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Итальянский фигурист Даниэль Грассль, готовившийся к соревнованием под руководством Этери Тутберидзе, подвёл итоги короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, проходящем в Эспоо (Финляндия), в которой он показал лишь восьмой результат.

«На этих соревнованиях я чувствовал сильно давление и очень нервничал. На тренировках у меня всё шло хорошо, но на самихз соревнованиях я был слишком напряжен. Надеюсь, что я смогу вернуться и буду снова бороться в произвольной программе, как и делал это на тренировках в Москве. Я чувствовал себя там очень хорошо, и ко мне вернулась мотивация.

Было много давления из-за негативных комментариев, которые я получил после того, как поехал в Москву. Многие люди против меня и моего решения», — приводит слова Грассля официальный сайт ISU.

«Что творят тренировки у Тутберидзе». Иностранцы злорадствуют из-за провала Грассля на ЧЕ «Что творят тренировки у Тутберидзе». Иностранцы злорадствуют из-за провала Грассля на ЧЕ
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