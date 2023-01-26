Боброва: у меня был вопрос, почему не показывают, что дальше произошло с Зининой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва прокомментировала падение фигуристки Анастасии Зининой во время короткой программы на Кубке Первого канала. По сообщениям тренера спортсменки, Зинина избежала перелома, но получила травму бедра.

«Все мы очень искренне желаем здоровья Насте Зининой. Такое, к счастью, нечасто бывает на соревнованиях, но опять же – это фигурное катание, это сложнокоординационный вид спорта, лёд скользкий. Она очень сильно упала с третьего прыжка.



Кубок Первого канала смотрят очень много детей-фигуристов. У меня был вопрос, почему не показывают, что с ней дальше произошло? Спасибо Первому каналу, что после её падения переключились на команду, показывали, как они переживают. Но тот момент, когда её поднимали со льда и уводили, не показали, потому что это могло бы очень сильно испугать юных фигуристов, которые смотрят по телевизору. Страх вызвать – а я так тоже могу упасть.



Насте – здоровья, поскорее восстановиться от сильного ушиба, слава богу, это не перелом. По словам Насти, она должна ещё недельку побыть в больнице. Скорейшего выздоровления! Будем ждать её в наилучшей форме на финале Гран-при», – сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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