«Чувствовала, как она соскучилась». Боброва — о Татьяне Тарасовой на Кубке Первого канала

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва высказалась о появлении прославленного тренера Татьяны Тарасовой на Кубке Первого канала.

«Когда я её услышала, я так обрадовалась! И я чувствовала, как она тоже соскучилась, с каким удовольствием она вернулась. Это здорово. Дай бог ей здоровья! Я передаю ей огромный привет! Её цитаты и фразы можно записывать, отдельную книжечку выпустить с комментариями к фигурному катанию», – сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Кубок Первого канала по фигурному катанию прошёл в Москве 21-22 января. Победу одержала команда «Красная Машина» во главе с капитаном Алиной Загитовой.

Смотрите полную версию нового выпуска подкаста «Ход коньком».