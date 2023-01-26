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«Чувствовала, как она соскучилась». Боброва — о Татьяне Тарасовой на Кубке Первого канала

«Чувствовала, как она соскучилась». Боброва — о Татьяне Тарасовой на Кубке Первого канала
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва высказалась о появлении прославленного тренера Татьяны Тарасовой на Кубке Первого канала.

«Когда я её услышала, я так обрадовалась! И я чувствовала, как она тоже соскучилась, с каким удовольствием она вернулась. Это здорово. Дай бог ей здоровья! Я передаю ей огромный привет! Её цитаты и фразы можно записывать, отдельную книжечку выпустить с комментариями к фигурному катанию», – сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Кубок Первого канала по фигурному катанию прошёл в Москве 21-22 января. Победу одержала команда «Красная Машина» во главе с капитаном Алиной Загитовой.

Смотрите полную версию нового выпуска подкаста «Ход коньком».

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