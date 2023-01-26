Журанков — о работе Тарасовой на КПК: это было чудо, рождественский подарок

Спортивный комментатор Андрей Журанков высказался о работе Татьяны Тарасовой на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

«Я понял, кого мне не хватало весь сезон — Татьяны Анатольевны Тарасовой. Это было чудо, это был рождественский подарок, это было замечательно. Сейчас, конечно, скажу гадость. Что после сладкоголосого, сахарнопудренного, абсолютно положительного, позитивного и исключительно вылизывающего комментария — то, что мы слышали в течение всего года — я лично очень устал от этого, Татьяна Анатольевна села к микрофону, и всё по делу. Все по делу. Я даже записывал за ней некоторые цитаты», — сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Смотрите полную версию нового выпуска подкаста «Ход коньком».