Александр Жулин — о заявлении МОК: наметились какие-то перемены в лучшую сторону

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов, которые придерживаются олимпийской хартии, то есть не поддерживают военную спецоперацию на Украине.
«У меня такое ощущение, что наметились какие-то перемены в лучшую сторону. Мне кажется, будет трудно развиваться и продолжаться. Что касаемо России, у меня какие-то позитивные мысли на этот счёт. Мне кажется, что без нас плохо и они скоро это поймут, да и вообще, такое ощущение, что скоро все будут выступать», — приводит слова Жулина Metaratings.
В пресс-релизе МОК отмечается, что «подавляющее число участников» консультационных совещаний отметило необходимость придерживаться объединяющей миссии олимпийского движения и уважать права всех спортсменов без каких-либо дискриминационных мер. Также в нём неоднократно повторяется мысль о том, что ни одному спортсмену нельзя препятствовать в участии в соревнованиях из-за его паспорта.
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