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МОК рассмотрит возможность допуска российских спортсменов, не выступавших с поддержкой СВО

МОК рассмотрит возможность допуска российских спортсменов, не выступавших с поддержкой СВО
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Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе. Это касается тех россиян, которые не выступали с активной поддержкой СВО на Украине.

Ранее МОК выпустил документ по итогам саммита организации, который прошёл 9 декабря 2022 года.

В пресс-релизе организации отмечается, что «подавляющее число участников» консультационных совещаний выступило за то, чтобы российские и белорусские спортсмены имели возможность вернуться в международный спорт. При этом возвращение россиян и белорусов возможно только в нейтральном статусе, всем желающим якобы придётся проходить индивидуальную проверку.

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