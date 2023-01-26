Татьяна Тарасова — о чемпионате Европы: уровень очень слабый. Без нас — смешная пародия

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит без российских спортсменов.

«Пытаюсь следить за чемпионатом Европы, но уровень очень слабый. Лидер Польши на этом чемпионате прыгает недокрученный четвертак. Посмотрите, какие смешные оценки получает тройка. Никто не прыгает три с половиной, не прыгают вообще ничего интересного.



Технически фигуристы там выступают очень слабо. Та же Хендрикс выступила ужасно. Без нас чемпионат Европы — смешная пародия», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Чемпионат Европы 2023 года по фигурному катанию проходит с 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия). Российские фигуристы пропускают чемпионат Европы из-за бана со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).