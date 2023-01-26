Алёна Леонова — о чемпионате Европы: ситуация плачевная, очень низкие результаты

Серебряный призер чемпионата мира — 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова прокомментировала итоги короткой программы фигуристок на чемпионате Европы — 2023, который проходит без участия россиян.
Лучший результат показала представляющая Грузию бывшая россиянка Анастасия Губанова, которая тренируется в группе Евгения Рукавицына. Около двух баллов уступила ей главная фаворитка Луна Хендрикс из Бельгии, допустившая серьёзную ошибку на каскаде.
«Чемпионат Европы смотрю из-за Анастасии Губановой, потому что ставила ей программы. На мой взгляд, она откатала короткую очень хорошо. Правда, были недочёты в конце программы. По прыжкам у меня нет никаких вопросов. В целом, я довольна её выступлением. Настя получила хорошие для себя баллы. У неё давно не было такого результата. Это здорово! Она идёт вперёд. На следующем старте уже баллы будут за 70. Потому что с её контентом можно получить высокий результат.
Что касается остальных спортсменов, к сожалению, не за всеми следила. Но по баллам, можно сказать, ситуация плачевная, очень низкие результаты. Меня расстроила Луна Хендрикс. Не знаю, почему она так выступила. Будем следить за чемпионатом дальше!» — приводит слова Леоновой Sport24.
- 26 января 2023
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