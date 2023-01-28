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Видео «золотого» проката Адама Сяо Хим Фа на ЧЕ-2023 без единого четверного прыжка

Видео «золотого» проката Адама Сяо Хим Фа на ЧЕ-2023 без единого четверного прыжка
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Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа завоевал золотую медаль в мужском катании на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Эспоо (Финляндия).

По итогам двух программ французский спортсмен набрал 267,77 балла, более чем на семь баллов превзойдя результат итальянца Маттео Риццо, ставшего вторым. Третий результат с 248,01 балла показал швейцарец Лукас Бричги.

В произвольной программе французский фигурист не выполнил ни одного четверного прыжка и стал лишь вторым по результатам произвольной программы, однако его отрыва от Риццо по итогам короткой хватило, чтобы завоевать золото.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия
Мужчины

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 267,77.
2. Маттео Риццо (Италия) – 259,92.
3. Лукас Бричги (Швейцария) – 248,01.
4. Кевин Аймоз (Франция) – 240,92.
5. Денис Васильев (Латвия) – 236,35.
6. Даниэль Грассль (Италия) – 230,81.
7. Ника Эгадзе (Грузия) – 220,65…
16. Морис Квителашвили (Грузия) – 194,59.
17. Владимир Самойлов (Польша) – 191,59.

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