Туктамышева не выступит на чемпионате Санкт-Петербурга по состоянию здоровья

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева не выступит на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию по состоянию здоровья. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
«Туктамышева снялась с соревнований. По состоянию здоровья», — заявили в источнике.
Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 28 по 29 января. На него среди прочих заявлены такие спортсмены, как Ксения Гущина, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Андрей Мозалёв, Матвей Ветлугин и другие.
25-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
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