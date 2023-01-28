Алиев — о ЧЕ: очень рад за своего друга Риццо, буду держать кулачки за Настю Губанову
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Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал, следил ли за чемпионатом Европы.
«Чемпионат Европы смотрю. Я безумно рад за своего друга Маттео Риццо, я очень вчера за него переживал. Я его поздравил. Мне очень приятно, что он тоже сумел преодолеть, вновь взойти спустя четыре года на пьедестал.
А так буду держать кулачки за нашу девочку, сокомандницу Настю Губанову. Я ей перед Кубком Первого канала всевозможные лучи энергии, которая у меня были, посылал, и я хочу, чтоб она ими воспользовалась и привезла медальку. Очень хотелось бы, чтоб она хорошо выступила», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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