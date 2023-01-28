Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Чемпионат Европы: Танцы на льду. Произвольный танец
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Впервые за 10 лет чемпионкой Европы стала фигуристка, не представляющая Россию

Впервые за 10 лет чемпионкой Европы стала фигуристка, не представляющая Россию
Комментарии

Впервые за 10 лет победительницей чемпионата Европы стала фигуристка, не представляющая Россию.

Отечественные спортсмены отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Однако золотую медаль завоевала спортсменка, тренирующаяся у Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге – представляющая Грузию Анастасия Губанова.

Напомним, в предыдущий раз нероссийская фигуристка становилась чемпионкой Европы в 2013 году. Тогда золото завоевала Каролина Костнер из Италии. Затем золото континентального первенства завоёвывали Юлия Липницкая (2014), Елизавета Туктамышева (2015), Евгения Медведева (2016 и 2017), Алина Загитова (2018), Софья Самодурова (2019), Алёна Косторная (2020) и Камила Валиева (2022).

Чемпионат Европы по фигурному катанию — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
Новость по теме
Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова завоевала золото ЧЕ-2023
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023