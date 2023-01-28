Впервые за 10 лет чемпионкой Европы стала фигуристка, не представляющая Россию

Впервые за 10 лет победительницей чемпионата Европы стала фигуристка, не представляющая Россию.

Отечественные спортсмены отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Однако золотую медаль завоевала спортсменка, тренирующаяся у Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге – представляющая Грузию Анастасия Губанова.

Напомним, в предыдущий раз нероссийская фигуристка становилась чемпионкой Европы в 2013 году. Тогда золото завоевала Каролина Костнер из Италии. Затем золото континентального первенства завоёвывали Юлия Липницкая (2014), Елизавета Туктамышева (2015), Евгения Медведева (2016 и 2017), Алина Загитова (2018), Софья Самодурова (2019), Алёна Косторная (2020) и Камила Валиева (2022).

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