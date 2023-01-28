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Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате Санкт-Петербурга

Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате Санкт-Петербурга
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Чемпионы мира – 2021 Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию. Действующие чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский допустили ряд ошибок в прыжковых элементах и занимают второе место. На третьем месте – юниоры Анна Москалёва и Максим Ложкин.

Произвольную программу спортивные пары покажут завтра, 29 января.

Фигурное катание. Чемпионат Санкт-Петербурга
Спортивные пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 87,50.
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 75,06.
3. Анна Москалёва/Максим Ложкин – 69,10
4. Майя Шегай/Игорь Шамшуров – 67,16.
5. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов – 62,75.

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