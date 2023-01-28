Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри выиграли ЧЕ-2023 в танцах на льду

Чемпионат Европы по фигурному катанию, который проходит в Эспоо (Финляндия), завершили соревнования танцевальных дуэтов в произвольной программе. Золотые медали завоевали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. 2,55 балла по сумме двух программ уступили им британцы Лила Фир и Льюис Гибсон.

Бронзовыми призёрами стали финны Юлия Турккила и Матиас Верслёйс.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия

Танцы на льду

1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 210,44.

2. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 207,89.

3. Юлия Турккила/Матиас Верслёйс (Финляндия) – 198,21.

4. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) – 195,67.

5. Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) – 191,85.

6. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) – 188,34.

7. Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) – 179,96.

8. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 175,82