Гончаренко — о победе Губановой на ЧЕ-2023: всё равно не обошлось без русских спортсменок

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко отреагировала на победу фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы — 2023.
Бывшая россиянка Губанова тренируется в Санкт-Петербурге у Евгения Рукавицына и второй сезон представляет сборную Грузии.
«Стоит её поздравить, чемпионат Европы – это важная веха для каждого фигуриста. В отсутствие наших девочек всё равно не обошлось без русских спортсменок. Как ни крути, чемпионка Европы, но вся база заложена в России. И тренируется под руководством наших специалистов. Конечно, это приятно.
Хочется отметить, что у Насти всегда было очень женственное, артистичное, одухотворённое, эмоциональное катание. Очень хорошие, стильные программы. Высокие хорошие прыжки. Не сказать, что произвольная программа была безукоризненной, там была небольшая ошибочка. Но в целом она выдержала этот накал, когда ты лидер после короткой и в произвольной ты выступаешь после всех своих конкурентов, это тяжело. Она выстояла, откаталась практически по своему максимуму.
Луна Хендрикс показала хорошее женское катание, но произвольную прокатала с двумя серьёзными ошибками. Третье место – Кимми Репонд из Швейцарии с чистым прокатом. Она только поднимается на спортивные вершины. Эта девочка – находка этого чемпионата Европы. В целом, конечно, очень приятное впечатление. Не хватает элементов ультра-си, уже привычных нам в женском катании. Но это было красиво, и Настя молодец!» – приводит слова Гончаренко Metaratings.
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