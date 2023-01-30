«Спала высокая температура». Тарасова — об улучшении состояния Костомарова

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова продолжает улучшаться, сообщила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Я знаю, что у него пришло в норму сердцебиение и спала высокая температура. Отключили от ЭКМО (Экстракорпоральная мембранная оксигенация. – Прим. «Чемпионата»), он в сознании, восстанавливается дыхание. Пока всё», — передаёт слова Тарасовой «Вечерняя Москва».

Напомним, Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому.



В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира 1996 года среди юниоров и трёхкратный чемпион России.