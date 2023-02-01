Панфилова — о Косторной: многие пишут, что парное катание в 19 лет — это поздно, но нет

20-летняя российская фигуристка Аполлинария Панфилова, выступавшая в спортивной паре с Дмитрием Рыловым, высказалась о перспективах в парном катании Алёны Косторной.

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Косторная решила сменить вид фигурного катания в возрасте 19 лет. Алёна встала в пару с Георгием Куницей, который перешёл в пары после сезона-2019/2020, а ранее занимался в группе Этери Тутберидзе. Тренером Косторной и Куницы стал Сергей Росляков.



«Есть ли перспективы у Алёны? Я думаю, что да. На самом деле много девушек переходят в парное катание после 18 лет и успешно выступают, занимают призовые места. Почему нет? Парное катание — всё-таки не танцы, где нужна скатанность годами. Тут нужно просто научиться элементам и главное — не бояться. Кататься при желании можно всегда. Да, на это нужно время, но не такое большое, как в тех же танцах. Да, я видела, многие пишут, что парное катание в 19 лет — это поздно, но нет. Почему?» — сказала Панфилова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полностью интервью с Аполлинарией Панфиловой и Дмитрием Рыловым можно прочитать на «Чемпионате» завтра, 2 февраля, с 8:00 мск.