Журанков: Грассля не засуживали на ЧЕ из-за того, что он тренируется у Тутберидзе

Комментатор Андрей Журанков в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» высказал мнение о том, что итальянского фигуриста Даниэля Грассля не засуживали на чемпионате Европы из-за того, что он тренировался в группе Этери Тутберидзе.

«В официальном протоколе Грассля тренеры не значатся, поэтому я бы повременил утверждать, что он основательно и надолго решил обосноваться в группе Тутберидзе в Москве. Можно тренироваться где угодно, но вопрос, с каким тренером ты официально выходишь. Приехали Глейхенгауз с Дудаковым, они выводили, но пока в профайле пустота. Давайте подождем официального оформления.



Если посмотреть на количество восклицательных знаков на лутце на чемпионате Европы – их было очень много. Если говорить про работу технической бригады – никакой предвзятости. В финале Гран-при ставили восклицательный знак на всех лутцах. Сейчас поставили q и падение. Флип и риттбергер тоже с q. Оснований говорить, что судьи его по политическим мотивам засуживали – я этого не вижу», — сказал Журанков.