Журанков рассказал, в чём разница между Губановой и Хендрикс

Комментатор Андрей Журанков в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» рассказал, в чём разница между грузинской фигуристкой Анастасией Губановой и бельгийкой Луной Хендрикс.

«Этот чемпионат Европы показал, чем отличаются Губанова и Хендрикс. Губанова — она нежная, чувственная, она вся, как будто без острых углов, вся плавная. А Хендрикс — нет, она резче, где-то грубее в движениях, где-то агрессивнее. Вот это проявляется. А Губанова — сама женственность в двух программах и её катании. И я очень рад, что судьи это оценили», — сказал Журанков.

Напомним, что на недавнем чемпионате Европы Губанова завоевала золото, опередив Хендрикс

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия

Женщины



1. Анастасия Губанова (Грузия) – 199,91.

2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 193,48.

3. Кимми Репонд (Швейцария) – 192,51.