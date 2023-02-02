Журанков рассказал, в чём разница между Губановой и Хендрикс

Комментатор Андрей Журанков в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» рассказал, в чём разница между грузинской фигуристкой Анастасией Губановой и бельгийкой Луной Хендрикс.
«Этот чемпионат Европы показал, чем отличаются Губанова и Хендрикс. Губанова — она нежная, чувственная, она вся, как будто без острых углов, вся плавная. А Хендрикс — нет, она резче, где-то грубее в движениях, где-то агрессивнее. Вот это проявляется. А Губанова — сама женственность в двух программах и её катании. И я очень рад, что судьи это оценили», — сказал Журанков.
Напомним, что на недавнем чемпионате Европы Губанова завоевала золото, опередив Хендрикс
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия
Женщины
1. Анастасия Губанова (Грузия) – 199,91.
2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 193,48.
3. Кимми Репонд (Швейцария) – 192,51.
- 2 февраля 2023
-
10:50
-
10:25
-
10:00
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
01:22
-
01:00
- 1 февраля 2023
-
23:00
-
22:14
-
22:00
-
21:37
-
21:00
-
18:23
-
16:35
-
16:19
-
15:50
-
14:12
-
14:05
-
12:29
-
11:28
-
09:50
-
09:50
-
00:27
-
00:06
- 31 января 2023
-
22:35
-
22:00
-
21:14
-
20:35
-
20:25
-
20:09
-
19:44
-
19:22
-
18:28