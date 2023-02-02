«Могу кое-что делать на льду». Фигуристка-трансгендер о своём скандальном появлении на ЧЕ

Финская фигуристка-трансгендер Минна-Маария Антикайнен прокомментировала своё появление на церемонии открытии чемпионата Европы по фигурному катанию. Фигуристка упала во время своего выступления.

«Для меня это был очень волнительный момент, и я его никогда не забуду. Он также доказывает, насколько это сложный вид спорта на самом деле. Я боялась, что упаду, и это случилось. Но всё равно было весело.



Я начала кататься в 50 лет. Это была мечта моего детства. Катаюсь девять лет, начав с чистого листа, и теперь могу кое-что делать на льду. Дело дошло до соревнований и выступлений на шоу. Славная карьера, но её притормозил коронавирус», — приводит слова Антикайнен издание Yle.

Полная трансляция чемпионата Европы по фигурному катанию доступна в Okko.

