Ягудин: хочу увидеть четверной аксель от Малинина на чемпионате мира

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о победе американского фигуриста Ильи Малинина на чемпионате Европы, который проходил в Сан-Хосе (Калифорния).

«Я не смотрел чемпионат Европы, но за результатами я слежу. Не видел в этом смысла, так как наших там не было. Не знаю, включу ли чемпионат мира, но я хотел бы увидеть четверной аксель от Малинина», — цитирует Ягудина ТАСС.

Чемпионат мира по фигурному катанию состоится в Японии с 20 по 26 марта.

Напомним, 18-летний американец Малинин внесён в Книгу рекордов Гиннесса как первый в истории спортсмен, который смог чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях. Ранее он также стал победителем чемпионата США. По сумме произвольной и короткой программ он набрал 287,74 балла, более чем на 10 баллов опередив ближайших преследователей.