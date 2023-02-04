Тренер Семененко заявила, что фигурист планирует выступить в финале Гран-при России

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала, что её подопечный — чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко — планирует выступить в финале Гран-при России.

Напомним, 19-летний Семененко снялся с чемпионата Санкт-Петербурга, который проходил 28-29 января, из-за болезни.

«Женя пока ещё не выздоровел, на лёд не выходил. Так случается, надеемся, время ещё есть, лишь бы разрешили выйти Жене кататься. Думаю, что ничего ещё не потеряно», — сказала Мишина в интервью ТАСС.

Евгений Семененко также является победителем командного чемпионата мира 2021 года.

Напомним, российские фигуристы, как и большинство остальных спортсменов из России, отстранены от международных соревнований из-за военной спецоперации на Украине.