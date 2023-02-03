Максимальная сложность. Сколько могла набрать Щербакова с тремя квадами на Играх в Пекине

Анна Щербакова едва не произвела фурор с тремя старшими четверными на Олимпиаде в Пекине! Такой контент она спокойно выкатывала на тренировках в Китае, и выглядел он безупречно. Однако в момент соревнований фигуристка от него отказалась. Позже мотивировав тем, что не хотела идти на неоправданный риск.

Но как тут забудешь историю со сломанными коньками? Ане пришлось за несколько дней до старта всей жизни привыкнуть к новым ботинкам и собрать в них очень сложный прыжковый набор.

Очень сложный, но не максимальный. От главного козыря — четверного лутца — будущая олимпийская чемпионка отказалась. А ведь с ним она могла установить мировой рекорд в произвольной программе!

Уникальный прокат

В начале февраля многие олимпийцы Пекина-2022 погрузились в воспоминания годичной давности. Анна Щербакова тоже предалась ностальгии по событиям Поднебесной и поделилась в соцсетях видео легендарного тренировочного проката с тремя квадами. Все три — старшие зубцовые прыжки, за которые полагаются самые высокие баллы. Очень дорогой контент, с которым воспитанница Тутберидзе прекрасно справлялась.

Произвольную «Мастер и Маргарита» Аня открывала высоченным четверным лутцем, следом без проблем выполняла каскад четверной флип — тройной тулуп, а через несколько секунд — второй четверной флип, уже сольный. После череды ультра-си двойной аксель служил некой передышкой, а во второй половине программы девушка уверенно делала коварный каскад тройной лутц — тройной риттбергер, ещё один каскад тройной флип — ойлер — тройной сальхов и завершала прыжковую часть чётким тройным лутцем. Сил хватало и на эмоциональную дорожку с головокружительными вращениями. Аня полностью погружалась в постановку и не позволяла себе ни единой ошибочки.

Анна Щербакова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Это была тренировка, но, казалось, мысленно фигуристка перенеслась на старт и готова услышать оценки за произвольную. Только тренировочная форма вместо яркого платья напоминала, что никаких баллов на табло сейчас не загорится.

И очень жаль. Звенящая форма Ани так и просила показать её максимальный контент на турнире. Но пик выпал на время командного турнира, куда ни её, ни Александру Трусову не поставили, а дальше навалились проблемы: сломались коньки, и требовалось экстренно раскатывать новые ботинки. Аня справилась, но вышла на решающий поединок одиночниц с менее сложным набором.

Сколько это стоит?

Будь произвольная с тремя квадами соревновательным прокатом, Аня заслужила бы невероятные оценки. Конечно, точно установить их невозможно, но задать ориентир — вполне. Благо и на видео тренировки с четверным лутцем, и непосредственно на личном турнире фигуристка каталась чисто. Так что подсчитать потенциальные баллы не составит труда.

Анна Щербакова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На старте вместо четверного лутца Аня в итоге прыгнула второй двойной аксель в первой половине программы, остальные элементы остались без изменений. Убираем 4,29 балла за первый аксель и заменяем их на баллы за четверной лутц. Базовая стоимость этого квада составляет 11,5 балла. Не забываем и о надбавке за качество исполнения (GOE).

Насколько судьи могли поощрить спортсменку за этот элемент? За сольный четверной флип, например, ей добавили 3,77 балла. Чистый лутц, как самый дорогой квад, скорее всего, оценили бы выше. Американец Нэйтан Чен за него получил на Олимпиаде 4,93 балла в GOE. Аня на его лавры не претендует, но четыре дополнительных балла кажутся вполне реальными. То есть вместо 4,29 балла за двойной аксель, в её протоколе могли красоваться 15,5 балла за четверной лутц. Мощно, что тут скажешь.

Оценка за произвольную возросла бы тогда со 175,75 до 186,96 балла. Это больше, чем получила Валиева на сочинском этапе Гран-при в 2021 году. Там Камила набрала за произвольную 185,29 балла и побила свой же мировой рекорд с предыдущего этапа Гран-при в Канаде. У Ани был шанс тоже стать рекордсменкой, причём на Олимпийских играх.

Это была бы очень красивая победа, а самое главное, что никаких бесконечных споров она бы не вызывала.

«Поняла, что это будет неоправданно»

Рекорды — заманчивая перспектива, но Аня всегда отличалась практичностью. Она не стала демонстрировать миру четверной лутц, который пропал из её контента после первого взрослого сезона-2021/2022, и ограничилась четверными флипами. В них она не сомневалась. За них отвечала даже в новых коньках. Идеальный прокат, как на одном дыхании, с четверным лутцем остался на тренировке и не произвёл фурор на соревнованиях. Аня не пожалела: два четверных флипа — тоже важное достижение.

«Если бы Саша Трусова выполнила весь свой контент чисто, то она бы превзошла меня по баллам. Но соревнование в том и заключается, что кто-то идёт на риск, который не удаётся. У меня тоже была не самая простая задача. Я, выходя на лёд, знала, что не имею права даже на самую маленькую помарочку. В этом тоже есть своя сложность, когда знаешь, что один раз споткнулась — и всё.

При том что у меня тоже максимальный контент был. Два четверных. В сезоне я только с одним каталась. Хотя были мысли и три вставить — на тренировках такой контент даже удался, но в момент старта поняла, что это будет неоправданно. Если ошибусь, то даже не смогу с себя за это спросить, потому что пошла на неоправданный риск», — делилась Щербакова в интервью YouTube-каналу Femitime TV.

Анна Щербакова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

И всё-таки Аня точно знает, что три четверных на Олимпиаде у неё были. И каталась она с ними безупречно, пусть и на тренировке. Этого факта достаточно для гордости и понимания своих реальных возможностей.

Как и золотой медали Пекина, которую под занавес Игр взяла именно она.