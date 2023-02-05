Появилось видео финального выступления Медведевой и Федотова на шоу «Ледниковый период»

Первый канал опубликовал видео финального выступления двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой и актёра театра и кино Фёдора Федотова на проекте «Ледниковый период». Пара выступает под вальс Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» режиссера Эмиля Лотяну.

Видео доступно на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Дуэт Евгении Медведевой и Фёдора Федотова занял второе место на проекте «Ледниковый период». Победу в «Ледниковом периоде» одержали актриса Елизавета Арзамасова и двукратный олимпийский чемпион Никита Кацалапов. Третью строчку заняли сразу две пары: Виктория Синицина/Иван Скобрев и Марат Башаров/Оксана Домнина.

Напомним, что сначала Медведева выступала в паре с Даней Милохиным, который покинул проект.