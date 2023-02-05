Вайцеховская: выбор Патриса Лозона лучшим тренером достаточно неоднозначен

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о признании канадского специалиста Патриса Лозона лучшим тренером по версии международной премии ISU Skating Awards.

«Выбор Патриса Лозона лучшим тренером по версии ISU достаточно неоднозначен хотя бы потому, что присуждать приз человеку из тандема (а в данном случае это не только неразрывный тренерский тандем Лозона с Мари-Франс Дюбрей, но ещё и Ромэн Агенауэр) — это примерно как признать спортсменкой года Габриэлу Пападакис, но не признать Гийома Сизерона.



Затейливый выбор, скажем прямо», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Соперниками Лозона в борьбе за награду были Рафаэль Арутюнян (США), Стефан Ламбьель (Швейцария).