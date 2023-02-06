Ягудин назвал фигурное катание базой для хоккея, шорт-трека и конькобежного спорта

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, ныне телеведущий и комментатор Алексей Ягудин считает, что фигурное катание помогает заложить основу для занятий хоккеем, конькобежным спортом и шорт-треком.
«Когда я был фигуристом, никогда не тренировал бег на скорость на коньках. Если мы говорим о хоккее, то хоккеисты занимаются фигурным катанием, берут уроки у фигуристов. Фигурное катание — это база и для хоккея, и для шорт-трека, и для конькобежцев», — приводит слова Ягудина ТАСС.
Ранее Ягудин принял участие в конькобежном забеге на московском празднике спорта.
Помимо золота Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, на счету Ягудина четыре победы на чемпионатах мира (1998, 1999, 2000, 2002) и три золотые медали чемпионатов Европы (1998, 1999, 2002).
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