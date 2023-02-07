Врачи оценили шансы Костомарова продолжить карьеру фигуриста после ампутации стопы

Врачи предположили, сможет ли олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжить карьеру в фигурном катании после ампутации стопы, сообщают «Известия».
По информации СМИ, накануне фигуристу ампутировали левый голеностоп и провели чистку правой ноги.
Ортопед, спортивный врач, хирург Андрей Литвиненко рассказал, что для катания на коньках существуют специальные протезы, поэтому Костомаров сможет продолжить заниматься фигурным катанием, но в соревнованиях может выступать только в составе паралимпийских команд.
Врач-травматолог, мастер спорта России Михаил Шилов также назвал протезирование немаловажным фактором, но отметил, что восстановление при таких операциях зависит от общего состояния организма. При несистемных заболеваниях оно может длиться достаточно долго.
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