Врачи оценили шансы Костомарова продолжить карьеру фигуриста после ампутации стопы

Врачи предположили, сможет ли олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжить карьеру в фигурном катании после ампутации стопы, сообщают «Известия».

По информации СМИ, накануне фигуристу ампутировали левый голеностоп и провели чистку правой ноги.

Ортопед, спортивный врач, хирург Андрей Литвиненко рассказал, что для катания на коньках существуют специальные протезы, поэтому Костомаров сможет продолжить заниматься фигурным катанием, но в соревнованиях может выступать только в составе паралимпийских команд.

Врач-травматолог, мастер спорта России Михаил Шилов также назвал протезирование немаловажным фактором, но отметил, что восстановление при таких операциях зависит от общего состояния организма. При несистемных заболеваниях оно может длиться достаточно долго.