Тренер Худайбердиевой/Базина прокомментировал ошибочные баллы на турнире «Жигули»

Тренер по фигурному катанию Денис Самохин, под руководством которого занимается чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, прокомментировал ошибочные баллы на турнире «Жигули».
«Я бы посоветовал всем организаторам турниров перед тем, как начинать соревнования, проверять как следует судейскую систему обслуживания соревнований (смеётся). Я уже не первый раз с таким сталкивался — сам, бывало, приезжал, и мне говорили, что что-то тут не так, посмотри, что-то у нас тут не просчитывается в компьютерной системе. Там был неправильно выставлен фактор компонентов, естественно, высветились такая сумма, и они начали все менять после соревнований — правильно сделали. Математическая ошибка — они были обязаны это поменять.
Сразу ли я понял ошибку, когда увидел оценки? Конечно. Когда высветилась такая оценка, естественно я понял, что что-то не так. Если б это было на новисах, то, возможно, этого никто бы и не заметил, а когда катаются Худайбердиева и Базин, естественно… Такие бывают случаи, поэтому лучше заранее проверять всё», — сказал Самохин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
- 8 февраля 2023
-
19:25
-
19:07
-
18:42
-
18:07
-
17:52
-
17:29
-
17:27
-
17:06
-
17:02
-
16:56
-
16:56
-
16:37
-
16:37
-
16:12
-
15:47
-
14:40
-
14:10
-
13:44
-
13:37
-
13:27
-
13:14
-
12:22
-
12:14
-
11:54
-
11:09
-
10:30
-
10:17
-
10:00
-
09:48
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:58
-
07:08
-
00:11