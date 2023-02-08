Тренер Худайбердиевой/Базина прокомментировал ошибочные баллы на турнире «Жигули»

Тренер по фигурному катанию Денис Самохин, под руководством которого занимается чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, прокомментировал ошибочные баллы на турнире «Жигули».

«Я бы посоветовал всем организаторам турниров перед тем, как начинать соревнования, проверять как следует судейскую систему обслуживания соревнований (смеётся). Я уже не первый раз с таким сталкивался — сам, бывало, приезжал, и мне говорили, что что-то тут не так, посмотри, что-то у нас тут не просчитывается в компьютерной системе. Там был неправильно выставлен фактор компонентов, естественно, высветились такая сумма, и они начали все менять после соревнований — правильно сделали. Математическая ошибка — они были обязаны это поменять.

Сразу ли я понял ошибку, когда увидел оценки? Конечно. Когда высветилась такая оценка, естественно я понял, что что-то не так. Если б это было на новисах, то, возможно, этого никто бы и не заметил, а когда катаются Худайбердиева и Базин, естественно… Такие бывают случаи, поэтому лучше заранее проверять всё», — сказал Самохин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».