Короткая программа Као Миуры на чемпионате четырёх континентов — 2023. Видео

Японский фигурист Као Миура стал победителем короткой программы на чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию.

Японец набрал набрал 91,90 балла. Второй результат показал канадец Киган Мессинг, уступивший японцу чуть более пяти баллов. Третьим стал представитель США Джимми Ма.

Посмотрите видео проката японского спортсмена.

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.

Чемпионат четырёх континентов проходит в Колорадо-Спрингс (США).

Чемпионат четырёх континентов — это соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. Полный список участников соревнований можно увидеть на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).