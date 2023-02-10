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ISU Чемпионат четырёх континентов. Женщины, произвольная програм
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Миура и Кихара захватили лидерство в парном катании на чемпионате четырёх континентов

Миура и Кихара захватили лидерство в парном катании на чемпионате четырёх континентов
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На чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию завершилась короткая программа спортивных пар. Лучший результат показали японцы Рику Миура и Рюити Кихара, получившие за свой прокат 71,19 балла. Второе место занимают канадцы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (68,39). На третьей позиции перед произвольной программой американцы Эмили Чен и Спенсер Акира Хоу (66,96). Всего в турнире принимают участие 10 пар.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов
Спортивные пары. Короткая программа

1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) – 71,19.
2. Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) – 68,39.
3. Эмили Чен/Спенсер Акира Хоу (США) – 66,96.
4. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) – 65,16.
5. Валентина Плазас/Максимилиано Фернандес (США) – 60,07.
6. Келли Энн Лорин/Лукас Этье (Канада) – 59,12...
10. Изабелла Гамес/Александр Коровин (Филиппины) – 39,69.

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