Миура и Кихара захватили лидерство в парном катании на чемпионате четырёх континентов

На чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию завершилась короткая программа спортивных пар. Лучший результат показали японцы Рику Миура и Рюити Кихара, получившие за свой прокат 71,19 балла. Второе место занимают канадцы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (68,39). На третьей позиции перед произвольной программой американцы Эмили Чен и Спенсер Акира Хоу (66,96). Всего в турнире принимают участие 10 пар.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов

Спортивные пары. Короткая программа

1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) – 71,19.

2. Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) – 68,39.

3. Эмили Чен/Спенсер Акира Хоу (США) – 66,96.

4. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) – 65,16.

5. Валентина Плазас/Максимилиано Фернандес (США) – 60,07.

6. Келли Энн Лорин/Лукас Этье (Канада) – 59,12...

10. Изабелла Гамес/Александр Коровин (Филиппины) – 39,69.