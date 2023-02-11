Видео ритм-танца Лоранс Фурнье и Николая Сёренсена на чемпионате четырёх континентов

Канадский танцевальный дуэт Лоранс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен занимает вторую позицию по итогам ритм-танца на чемпионате четырёх континентов, который проходит в Колорадо-Спрингс (США). Они уступают американцам Мэдисон Чок и Эвану Бэйтсу чуть больше балла.

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 87,67.

2. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) — 86,28.

3. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) – 79,04.

4. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) – 76,97.

5. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 69,99.

6. Мисато Комацубара/Тимоти Колето (Япония) – 66,72.

7. Кана Мурамото/Дайсукэ Такахаси (Япония) – 64,59.

8. Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (Канада) – 62,03…

...12. Гаухар Наурызова/Бойсангур Датиев (Казахстан) – 43,84.