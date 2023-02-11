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ISU Чемпионат четырёх континентов. Спортивные пары, произвольная
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Видео ритм-танца Лоранс Фурнье и Николая Сёренсена на чемпионате четырёх континентов

Видео ритм-танца Лоранс Фурнье и Николая Сёренсена на чемпионате четырёх континентов
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Канадский танцевальный дуэт Лоранс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен занимает вторую позицию по итогам ритм-танца на чемпионате четырёх континентов, который проходит в Колорадо-Спрингс (США). Они уступают американцам Мэдисон Чок и Эвану Бэйтсу чуть больше балла.

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов
Танцы на льду. Ритм-танец

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 87,67.
2. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) — 86,28.
3. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) – 79,04.
4. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) – 76,97.
5. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 69,99.
6. Мисато Комацубара/Тимоти Колето (Япония) – 66,72.
7. Кана Мурамото/Дайсукэ Такахаси (Япония) – 64,59.
8. Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (Канада) – 62,03…
...12. Гаухар Наурызова/Бойсангур Датиев (Казахстан) – 43,84.

Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию — в Okko! Смотри прямую трансляцию.
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