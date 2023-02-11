«Просто какой-то космос». Виктория Синицина — о знакомстве с тиграми

Олимпийская чемпионка в команде, серебряный призёр Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина рассказала, как на отдыхе вместе с мужем и партнёром Никитой Кацалаповым познакомилась с тигриным семейством.

«Было страшновато ехать к тиграм, но по факту мы были в диком восторге. Вначале мы познакомились с огромным, взрослым тигром. Это было страшно. Конечно, перед тем, как войти в вольер, нас подробно проинструктировали, но всё равно я прислушивалась к каждому его звуку, пыталась предугадать каждое действие. От него такая мощь сумасшедшая чувствовалась.

Потом нам дали погладить и сфотографироваться со средним тигром, это уже было не так страшно. Но потом нам разрешили зайти к пятимесячному малышу! И это был просто какой-то космос. Он был такой мягкий, приятный, игривый. И лапы… это вообще что-то невероятное! Они у него такие плюшевые, я буквально не могла оторваться от них.

Самое главное, мне очень понравилось, в каких условиях животные находятся», — написала Синицина в своём телеграм-канале.