«Просто какой-то космос». Виктория Синицина — о знакомстве с тиграми

Олимпийская чемпионка в команде, серебряный призёр Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина рассказала, как на отдыхе вместе с мужем и партнёром Никитой Кацалаповым познакомилась с тигриным семейством.
«Было страшновато ехать к тиграм, но по факту мы были в диком восторге. Вначале мы познакомились с огромным, взрослым тигром. Это было страшно. Конечно, перед тем, как войти в вольер, нас подробно проинструктировали, но всё равно я прислушивалась к каждому его звуку, пыталась предугадать каждое действие. От него такая мощь сумасшедшая чувствовалась.
Потом нам дали погладить и сфотографироваться со средним тигром, это уже было не так страшно. Но потом нам разрешили зайти к пятимесячному малышу! И это был просто какой-то космос. Он был такой мягкий, приятный, игривый. И лапы… это вообще что-то невероятное! Они у него такие плюшевые, я буквально не могла оторваться от них.
Самое главное, мне очень понравилось, в каких условиях животные находятся», — написала Синицина в своём телеграм-канале.
- 11 февраля 2023
-
19:26
-
17:22
-
17:17
-
16:12
-
13:40
-
12:30
-
12:00
-
11:53
-
11:25
-
10:58
-
10:46
-
10:34
-
10:33
-
10:25
-
10:19
-
10:17
-
10:07
-
09:56
-
09:54
-
09:00
-
08:51
-
08:37
-
07:00
-
02:47
-
02:33
-
02:01
-
01:13
- 10 февраля 2023
-
23:34
-
20:55
-
20:42
-
16:56
-
16:29
-
15:53
-
15:44
-
15:25