Ягудин — Тарасовой: вы занимаете особое место в моём сердце

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, ныне телеведущий шоу «Ледниковый период» и комментатор Алексей Ягудин поздравил заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову с днём рождения. Сегодня, 13 февраля, Тарасовой исполнилось 76 лет.
«В жизни любого человека мама занимает особое место. Мне повезло. В моей жизни есть и вторая мама. Татьяна Анатольевна, вы занимаете особое место в моём сердце. Желаю вам крепчайшего здоровья и долгих лет! Всё остальное неважно. А любовь в вашей жизни точно есть! Я люблю вас, своего тренера, учителя и вторую маму. С днём рождения!» — написал Ягудин на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Тарасова введена в Зал славы мирового фигурного катания. Под её руководством спортсмены завоевали 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, семь медалей высшей пробы на Олимпийских играх.
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