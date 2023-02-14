Татьяна Тарасова: на музыке нельзя экономить!

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о важности музыки в программах фигуристов.
Если Тарасова обращалась для компоновки музыки к профессиональным композиторам, то сейчас тренеры и хореографы зачастую берутся самостоятельно «резать» саундтрек.
«Ужасно! Все хотят тренироваться у лучших тренеров, ставить программы у лучших хореографов, кататься на самых лучших коньках и ботинках. Люди тратят огромные деньги на костюмы, и вдруг… экономят на музыке! Или самоуверенно считают себя знатоками в таком важном компоненте слагаемого успеха, как музыка. Многим кажется, что слепить разные куски просто, но на самом деле для этого нужно серьёзное образование, талант и, главное, понимание фигурного катания.
Я видела очень много неудач спортсменов из-за откровенно неграмотной или, с точки зрения фигурного катания, просто неправильно сделанной музыки. Почему так получается? Люди просто не слышат или не понимают своих ошибок. Кто слышит недостатки, часто даже полагают, что и так с недоделками сойдёт. А зрители всё чувствуют.
Парадокс в том, что расходы на подготовку музыки находятся на последнем месте в годовом бюджете фигуристов. А если спрашивать, насколько музыка важна в фигурном катании, то большинство ставит её на одно из первых мест. На музыке нельзя экономить!» — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
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