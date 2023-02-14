«Волнение было сумасшедшее». Синицина и Кацалапов — о командном турнире на ОИ-2022

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, рассказали, как год назад в Пекине проходил олимпийский командный турнир.
«У нас была сплочённая, сильная команда. Мы были в прекрасной форме и понимали, какая ответственность лежит на наших плечах. Все поддерживали друг друга и искренне верили в успех и профессионализм каждого члена сборной. Это был тот случай, когда все соединяются в одно целое и работают как единый организм, не допуская лишних мыслей.
Выступать самим и наблюдать за тем, как выступают наши сокомандники – это совершенно разные чувства. Когда ты выступаешь сам, ты полностью несёшь ответственность за всё, что делаешь, контролируешь себя, свои действия и эмоции. А когда дело доходит до сокомандников, единственное, что ты можешь делать – подбадривать и наблюдать со стороны за происходящим. Мы были уверены в ребятах, но волнение всё равно было сумасшедшее», — сказала Синицина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
«После объявления результатов мы испытали невероятные эмоции. В первый день все переживали из-за конкуренции с американцами, которые на тот момент лидировали. Но мы даже не думали падать духом и шли дальше, показывая всё, на что были способны. Очень приятно осознавать, что наша команда вписала свои имена в историю Олимпийских игр», — сказал Кацалапов.
Медали командного турнира Пекина-2022 до сих пор не вручены из-за продолжающегося расследования допингового скандала с Камилой Валиевой.
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