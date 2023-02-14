Синицина и Кацалапов рассказали, с чем можно сравнить завоевание медали на Олимпиаде

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, рассказал, с чем можно сравнить завоевание медали на Олимпиаде.

На Играх-2022 Синицина и Кацалапов завоевали золото командного турнира и серебро в танцах на льду. В активе Кацалапова также командное золото Игр и личная бронза Олимпиады-2014 в Сочи.

«Завоевание олимпийской медали можно сравнить с полётом в космос. Это удивительное ощущение того, что ты совершил нечто невозможное и оказался там, куда попадают только избранные», — сказал Кацалапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Медали командного турнира Пекина-2022 до сих пор не вручены из-за продолжающегося расследования допингового скандала с Камилой Валиевой.