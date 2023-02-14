Тарасова рассказала, как подбирала музыку для легендарной «Зимы» Ягудина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как подбиралось музыкальное сопровождение для легендарной программы «Зима», с которой Алексей Ягудин выиграл Олимпийские игры.

«Мы работали тогда в Америке, и как раз появился новый диск женского квартета «Бонд». Это было новое, интересное звучание, сочетание классических струнных инструментов с хорошим современным ритмом. Там было всё как раз для Ягудина, учитывая его силу и выразительность. Пьеса называлась «Зимнее солнце».

Были ещё, конечно, пара вариантов композиций, но эта победила. Гольдштейн сделал музыкальное редактирование в соответствии с моим планом элементов. Нам удалось создать свежую хореографию со знаменитой «ягудинской дорожкой». Леша не только воплотил все поставленные для него задачи, но и сделал из этого шедевр!» — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».