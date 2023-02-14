Кацалапов рассказал, какой лучший и худший советы получал перед выходом на лёд

Российские фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина высказались о советах, которые они получают перед выходом на лёд.

– Важно ли быть влюблёнными? Мне кажется, это одна из самых важных частичек человека — его любовь, такая сущность, которая даёт тепло и которая делает человека человеком», — передаёт слова Синициной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.



Любовь к фигурному катанию возникла с первого взгляда? Ой, нет, конечно (улыбается). У нас тяжёлые отношения.

– Какой самый лучший или худший совет вам давали перед выходом на лёд?

– Вы знаете, худший — это, наверное, любой человек, кроме твоего тренера, который подойдёт и что-либо скажет. Потому что, когда ты сосредоточен, ты всегда знаешь, что единственный человек, которого ты можешь подпустить — это тренер твой. И то он иногда нервничает больше, чем мы сами.

А лучший совет… Те, кто наблюдал за нашей спортивной карьерой, знают, что у нас целый ритуал перед стартом: как мы готовимся, как мы смотрим, что мы говорим друг другу. И это импровизация полная всегда, поэтому, если вы спросите, что мы говорим — всегда по-разному, — ответил Кацалапов.