Губерниев: Алина Загитова прекрасна, я говорю, что петь под фонограмму очень сложно
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении фигуристки Алины Загитовой в дуэте с певицей Zivert в День святого Валентина.
«Всё отлично, но надо, конечно, научиться получше попадать в фонограмму, чтоб синхронно всё было. В целом нормально. Я как человек, который иногда поёт под фонограмму, говорю, что это очень сложно. Алина прекрасна во всех ипостасях.
Бузова или Загитова? Я ни разу не слышал, как поёт Бузова. Загитову слышал и видел. Осталось послушать, как поёт Бузова. Но это ещё испытание, которое нужно пройти.
Трусова или Загитова? За Трусову — с детства, Медведева — ван лав, Загитова — просто прелесть. Ну и Щербакова!» — передаёт слова Губерниева корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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