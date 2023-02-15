Фигуристка Алина Горбачёва объяснила, зачем решила выступить на ЧР среди юниоров

Алина Горбачёва прокомментировала прокат короткой программы на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, которое стартовало в Перми.
Горбачёва, ставшая девятой на взрослом чемпионате страны, лидирует после двух разминок.
«Соревновалась в Перми и среди юниоров, и среди взрослых, есть ли отличия? Да, наверное, есть, когда соревнуюсь на взрослом уровне, немножко по-другому идут соревнования, больше сосредоточенности есть на взрослых стартах.
Почему решила участвовать в первенстве среди юниоров? Я хотела выступить здесь, чтобы отобраться в сборную Не очень люблю говорить про места, про отборы, это ещё один старт, чтобы научиться хорошо кататься, справляться со своей головой и показывать свои программы. В короткой программе сегодня в целом всё хорошо получилось, довольна всем.
Придало ли участие в Кубке Первого канала уверенности? Мне очень понравилось, был для меня достаточно новый, интересный опыт. Рада, что приняла в нём участие, это меня очень подбодрило и придало уверенности. Как Алина Загитова в роли капитана? Она очень хороший человек, очень добрый, мне очень понравилось с ней общаться. Удалось ли посмотреть её дебют в роли певицы? Пока нет, не посмотрела ещё.
Завтра будут четверные? Да, конечно, обязательно, сальхов. Над тройным акселем работаю, хочу его выучить и вставить в программу», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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